Polizei bestraft 75 Radler und E-Scooter-Fahrer in Donauwörth

Plus Nach der ganztägigen Kontrollaktion in Donauwörth zieht die Polizei Bilanz. Zahlreiche Verstöße von Radfahrern und Elektro-Tretroller-Fahrern.

Von Wolfgang Widemann

Die Polizei hat am Donnerstag im Rahmen einer größeren Kontrollaktion in Donauwörth über 80 Radler und Elektro-Tretroller-Fahrer bestraft, die gegen die geltenden Verkehrsregeln verstoßen haben. Die meisten mussten Verwarnungsgelder bis zu 55 Euro bezahlen, eine Radfahrerin erhielt eine Anzeige.

Die Polizei achtete - wie berichtet - den ganzen Tag über besonders auf Zweiradfahrer und war unter anderem in der Fußgängerzone auf der Riedinsel präsent. Dort fielen vor allem zahlreiche Radlerinnen und Radler auf, die sich nicht an die vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit hielten, aber auch E-Roller-Fahrer, die in diesem Bereich nicht unterwegs sein dürfen. Die Polizisten kassierten bei solchen Verstößen jeweils 15 Euro.

