Polizei erwischt Fahrerin mit gefälschten Kennzeichen

In Donauwörth haben sich die Nummernschilder einer Mercedes-Fahrerin bei einer Kontrolle als gefälscht herausgestellt.

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth haben am Mittwoch gegen 12.20 Uhr einen Mercedes mit Donau-Ries-Zulassung in der Langemarckstraße in Donauwörth kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass beide amtlichen Kennzeichen niemals für dieses Fahrzeug ausgegeben worden waren. Zudem war die Zulassungsplakette entstempelt worden. Die letzte Hauptuntersuchung wäre bereits vor zwei Jahren fällig gewesen. Die 66-jährige Halterin des Wagens wurde wegen Verdachts auf Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauch angezeigt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch