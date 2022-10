Polizei in Nordschwaben kontrolliert an zwei Tagen verstärkt den Verkehr

In Nordschwaben findet eine Kontrollaktion der Polizei statt. Worauf sich Autofahrer rund um Donauwörth am 20. und 21. Oktober einstellen müssen.

Autofahrer im Landkreis Donau-Ries und in ganz Nordschwaben müssen sich am Donnerstag und Freitag auf Polizeikontrollen einstellen. Am 20. und 21. Oktober geht es den Beamten der Polizeiinspektion (PI) wie auch der Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Donauwörth darum, die Menschen für die besonderen Gefahren im Verkehr im Herbst zu sensibilisieren. Entsprechend trägt die Aktion in ganz Nordschwaben den Namen "Sicher in den Herbst".

Autofahrer im Landkreis Donau-Ries müssen gerade im Herbst wachsam sein

Der Landkreis Donau-Ries hat eine der höchsten Wildunfallquoten in Bayern. Zudem ist auf den typischen Pendlerstrecken im Herbst regelmäßig mit Nebel und schlechten Sichtverhältnissen zu rechnen. Hängt über den Straßen in Donauwörth der Nebel, kann das im Jurabereich bereits beginnende Glätte bedeuten. All das soll den Autofahrern bewusst gemacht werden, so die Erklärung der Polizei.

Aufgrund dieser Umstände sollten die Beleuchtung sowie Reifenprofiltiefe regelmäßig kontrolliert und die Fahrweise defensiver sein. Die Thematik "Runter vom Gas" sei auch im Hinblick auf eine Senkung des Energieverbrauchs aktuell. Schwerpunkt der Kontrollen sei laut Polizei ausdrücklich eine Prävention und der Kontakt mit den Fahrerinnen und Fahrern, nicht eine Sanktion von eventuellen Verstößen. (AZ)