Polizei sucht Zeugen für Unfallhergang

Ein Lieferwagen und ein Kleintransporter stoßen in Donauwörth zusammen. Die Versionen der beiden Fahrer darüber, wie der Unfall passiert ist, passen nicht zusammen.

Zu einem Unfall zwischen einem Lieferwagen und einem Kleintransporter ist es am Mittwoch um 11.37 Uhr in der Berger Vorstadt in Donauwörth gekommen. Ein 32-jähriger Donauwörther war mit seinem Lieferwagen über den Parkplatz der Stadtresidenz gefahren. Hierbei stieß er mit der Anhängerkupplung des quer stehenden Kleintransporters eines 38-jährigen Harburgers zusammen. Dieser behauptete bei der Unfallaufnahme der Polizei vor Ort, das Fahrzeug noch nicht bewegt zu haben. Sein Unfallgegner gab den Beamten gegenüber jedoch an, dass der andere rückwärts aus der Parklücke gefahren sei.

Es entstand laut den Beamten ein Schaden von etwa 1000 EUR. Etwaige neutrale Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

