Seltsamer Anblick der Bäume am Riedlinger Bahnweg

Vielen sind zuletzt die stark zurückgeschnittenen Bäume am Bahnweg im Donauwörther Stadtteil Riedlingen aufgefallen. Warum musste dieser Schnitt sein?

Der seltsame Anblick der Bäume am Bahnweg in Riedlingen hat Gründe. Der Hauptanlass für den sogenannten Kronensicherungsschnitt ist laut Angaben der Stadt Donauwörth, dass dieser von einem externen Baumkontrolleur festgelegt wurde, da an einigen dieser Weiden Risse und Bruchstellen zu erkennen waren. Um die eigentlich prachtvollen Bäume nicht ganz entfernen zu müssen, sei von ihm der Vorschlag gekommen, sie als Kopfweiden noch möglichst lange so zu erhalten, da sie zurückgeschnitten weniger Wind-Angriffsfläche böten. Es wurden im vergangenen Winter bereits vorgeschädigte Weiden im Naherholungsgebiet Riedlingen auf diese Weise zurückgeschnitten.

