Schlägerei und offene Gullydeckel beschäftigen Polizei in der Freinacht

Obwohl die Nacht zum 1. Mai in den Dienststellenbereichen der Polizei Donauwörth und Rain relativ ruhig verläuft, gibt es doch ein paar besondere Vorkommnisse.

Traditionell ziehen in der Freinacht vom 30. April auf den 1. Mai nächtliche Gestalten allerorts durch die Straßen, um Streiche zu begehen. Nicht alles davon ist unter dem Begriff "Brauchtum" tolerant hinzunehmen. Immer wieder auch werden Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten, die für Ärger oder Schäden sorgen, bei der Polizei aktenkundig.

Die Polizei Donauwörth wurde gegen 20.45 Uhr zu einer brennenden Mülltonne nach Wemding gerufen. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, sodass kein Sachschaden entstand. Als Täter wurde im Rahmen der Fahndung ein 13-jähriger Bub aus dem nördlichen Landkreis ermittelt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen versuchter Sachbeschädigung durch Brandlegung.

In Bäumenheim waren bislang Unbekannte mit einer gefährlichen Aktion am Werk: Sie hoben im Laufe der "Freinacht" in der Hauptstraße mehrere Kanaldeckel heraus. Die Polizei konnte die Deckel allerdings rechtzeitig wieder einsetzen, sodass sich durch diesen fragwürdigen „Streich“ niemand Verletzungen zuzog. Ein übler Scherz dieser Art gilt als gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, der Menschen gefährden kann. Wer zu diesem Vorfall sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen.

Im weiteren Verlauf der Nacht wurde die Donauwörther Polizei außerdem zu verschiedenen Ruhestörungen und kleineren Streitigkeiten gerufen, die die Beamten vor Ort klären konnten. Zu weiteren polizeirelevanten Vorfällen im Zusammenhang mit der Freinacht kam es nach bisherigen Erkenntnissen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Donauwörth nicht.

34-jähriger Mann wird in Schlägerei verwickelt und blutig geschlagen

Zu einer Schlägerei kam es am Maibaumplatz im Wemdinger Ortsteil Amerbach. Wie die Polzei meldet, wurde am frühen Morgen des 1. Mai gegen 6 Uhr ein 34-jähriger Wemdinger von zwei bislang unbekannten Tätern körperlich attackiert. Die beiden Täter kamen unmittelbar vor der Tat mit einem unbekannten Pkw an den Maibaumplatz gefahren und waren mit Uniformen eines Sicherheitsdienstes bekleidet. Sie griffen den 34-Jährigen an, der eine blutende Platzwunde erlitt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Tat war eine verbale Auseinandersetzung zwischen dem Geschädigten und weiteren Personen vorausgegangen, die dann aber zum Zeitpunkt der Körperverletzung nicht mehr vor Ort waren. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der 0906/706670 bei der Polizeiinspektion Donauwörth zu melden.

Lesen Sie dazu auch

Die Polizei Rain meldet auf Nachfrage in ihrem Dienststellenbereich keine besonderen Vorkommnisse. Abgesehen von kleineren Sachbeschädigungen wie einem herausgerissenen Bäumchen sei die Nacht sehr friedlich verlaufen. (AZ)