Sturz durch Kuppel am Wörnitz-Center: Buben haben schwere Kopfverletzungen

Zwei der vier Kinder, die in Donauwörth vier Meter in die Tiefe fielen, sind schwerstverletzt. Zuvor ignorierten sie eine Absperrung.

Was als Ausflug auf das Dach eines Einkaufszentrums in Donauwörth begann, endete am Dienstagabend in Kliniken in Augsburg und Neuburg. Die Polizei spricht am Mittwoch von "schwersten Verletzungen" bei zwei der vier Buben im Alter zwischen zehn und 13 Jahren, die durch eine Lichtkuppel vier Meter in die Tiefe stürzten.

Laut Benjamin Dannemann, Leiter der Polizeiinspektion Donauwörth, liegen die beiden mit Kopfverletzungen im Krankenhaus, einer davon auf der Kinderintensivstation in Augsburg. Dorthin hatte ihn der Rettungshubschrauber gebracht. Ein anderer Bub habe Brüche an den Armen. Lebensgefahr bestehe bei keinem.

Nach Sturz durch Dach vom Einkaufszentrum in Donauwörth: Kinder im Krankenhaus

Das Quartett war über eine Feuerleiter auf ein Flachdach im rückwärtigen Bereich des Wörnitz-Centers an der Sallingerstraße in Donauwörth geklettert. Eine Lichtkuppel von zwei auf zwei Meter hielt ihrem Gewicht nicht Stand. Sie stürzten vier Meter auf den Betonboden eines leer stehenden Geschäftsraumes im Obergeschoss des Gebäudes.

Vor dem Aufstieg haben die Buben laut Polizei eine Kette ignoriert, die als Absperrung der außen liegenden Feuerleiter dienen sollte. Vor Ort erhielten die Beamten Hinweise, dass sich wohl bereits öfter Kinder in diesem Bereich aufgehalten hatten und möglicherweise auf das Dach des Gebäudes geklettert waren.

Wie sind die vier an die Leiter gekommen, die etwa zwei Meter über dem Boden beginnt? Wie brachten sie die Lichtkuppel zum Einbruch? Genaueres zum Ablauf kann oder will die Polizei mit Verweis auf laufende Ermittlungen nicht sagen. Dannemann: "Die Jungs werden noch zu dem Sachverhalt befragt, wenn sie wieder fit sind." Sicher ist: "Im Moment steht die Behandlung im Vordergrund." (mjk, wwi)

