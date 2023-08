Unbekannter beschädigt komplette Fahrerseite eines Audis

An einem in Donauwörth parkenden Audi wurde die ganze Fahrerseite demoliert. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 9000 Euro. Wer kann Hinweise geben?

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte mit seinem Fahrzeug die gesamte Fahrerseite eines geparkten Audis. Dieser Vorfall passierte am Montag innerhalb von lediglich zehn Minuten - und zwar zwischen 13.30 und 13.40 Uhr - in der Dillinger Straße. Laut Polizei hatte ein 23-jähriger Mann seinen weißen Pkw Audi A1 auf dem Parkplatz des Action-Markts abgestellt. Als er zurückkam, fand er den starken Schaden an seinem Fahrzeug vor, dessen Höhe die Polizei mit rund 9000 Euro beziffert. Da sich der Verursacher nicht meldete, wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)