Unbekannter verursacht in Donauwörth hohen Schaden und flüchtet

Ein Autofahrer hatte einen geparkten Wagen beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unfallfahrer verursachte in Bäumenheim massiven Blechschaden an einem geparkten Auto und machte sich danach klammheimlich aus dem Staub. Nach Polizeiangaben hatte ein 22-Jähriger seinen silberfarbenen Suzuki Alto am Mittwoch zwischen 6.20 und 16 Uhr auf dem Großparkplatz eines Industriebetriebes in der Industriestraße geparkt und fand bei seiner Rückkehr eine deutliche Beschädigung der linken vorderen Seite vor. Er wird auf circa 3000 Euro geschätzt. Da sich kein Verursacher meldete, leitete die Polizei ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht ein. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die PI Donauwörth zu wenden. (AZ)