Unfall beim Ausparken wird teuer

Eine 48-Jährige erfasste mit ihrem Wagen einen anderen Pkw. Die Polizei ermahnte sie gebührenpflichtig.

Am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr wollte eine 48-jährige Autofahrerin im Donauwörther Stadthof rückwärts ausparken - was gründlich misslang. Denn wie die Polizei mitteilt, erfasste ihr Wagen dabei den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten VW eines 58-Jährigen. Durch die Kollision entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Die Unfallverursacherin wurde von den aufnehmenden Beamten vor Ort gebührenpflichtig verwarnt. (AZ)