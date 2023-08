Unfall in Donauwörth: Radfahrer wird schwer verletzt

Ein Radfahrer fährt verbotenerweise auf dem Zebrastreifen und wird von einem Auto erfasst. Er wird schwer verletzt.

Ein Radfahrer ist am Mittwoch über einen Zebrastreifen gefahren und von einem Auto erfasst worden. Laut Polizei überquerte der Mann verbotswidrig auf dem Fahrrad den Zebrastreifen vor dem Maximilium in Donauwörth an der Schnittstelle Kapellstraße/Augsburger Straße in Richtung Ortsmitte.

Ein Autofahrer erkannte das zu spät und erfasste den Radler frontal. Dieser schlug mit dem Kopf - er trug keinen Helm - auf der Windschutzscheibe auf und wurde danach zurück auf die Straße geschleudert.

Unfall in Donauwörth: Radler wird schwer verletzt

Er erlitt schwerste Kopfverletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 2000 Euro. Die Polizei weist erneut darauf hin, dass die Bevorrechtigung eines Zebrastreifens grundsätzlich nur Fußgängern zusteht. (AZ)