Unfall nach missachteter Vorfahrt in Donauwörth

Weil sie ein anderes Auto übersah, verursachte eine 70-Jährige am Freitagmorgen einen Unfall in Donauwörth. Verletzt wurde dabei niemand.

Wegen einer missachteten Vorfahrt hat sich am Freitagmorgen in Donauwörth ein Unfall ereignet. Gegen 8.50 Uhr wollte eine 70-Jährige mit ihrem Ford Fiesta von der Straße „Am Zeisig“ kommend nach links auf die Berger Allee fahren und übersah hierbei einen vorfahrtsberechtigten 29-Jährigen, der mit seinem BMW auf der Berger Allee stadtauswärts unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Ford prallte mit der Front in die rechte vordere Seite des BMW. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von rund 6000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (AZ)