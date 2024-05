Unfallflucht mit rotem Auto in der Reichsstraße

Möglicherweise beim Einparken baut ein Unbekannter mitten in Donauwörth einen Unfall. Die Polizei sucht Zeugen.

Vermutlich der Fahrer oder die Fahrerin eines roten Autos hat am Montag in der Donauwörther Reichsstraße einen Unfall verursacht, sich aber nicht weiter darum gekümmert. Dies teilt die Polizei mit.

Die Karambolage passierte in der Zeit zwischen 12.22 und 13.07 Uhr. Eine Frau aus dem Kreis Dillingen parkte ihren VW Golf auf Höhe der Hausnummer 45. Als die Besitzerin zu ihrem Wagen zurückkehrte, stand neben diesem ein roter Pkw. Am Dienstagmorgen bemerkte die 26-Jährige rote Lackspuren am Heck ihres Autos. Mögliche Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich bei der Inspektion Donauwörth zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)