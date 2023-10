Vollbeladener Lastwagen mit 107 km/h auf der B2

Die Polizei hat nahe Donauwörth einen rasenden Lkw-Fahrer gestoppt. Welche Maßnahmen die Beamten ergreifen.

Mit rekordverdächtiger Geschwindigkeit war am Freitag ein Lkw-Fahrer auf der B2 bei Donauwörth unterwegs. Sein Pech: Er fiel einer Streifenbesatzung der Verkehrspolizei auf.

Selbst die erfahrenen Beamten des Schwerlasttrupps der Dienststelle erlebten einen solchen Tempoverstoß nur selten, heißt es im Pressebericht der Polizei. Die stoppte den Sattelzug gegen 14.30 Uhr. Der Fahrer, 24, hatte zuvor auf der Schellenberg-Umgehung auf 107 Stundenkilometer beschleunigt. Erlaubt sind auf der Strecke höchstens 60 km/h.

Der viel zu schnelle Lastwagen war voll beladen

Der mit Stückgut voll beladene Laster befand sich auf einer Tour von Norddeutschland in Richtung Italien. Da der aus Italien stammende Fahrer keinen Wohnsitz in der Bundesrepublik hat, verlangten die Gesetzeshüter eine sofortige Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro. Zudem wird der Mann mit einem einmonatigen Fahrverbot in Deutschland belegt. (AZ)