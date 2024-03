Welche Bäckereien haben im südlichen Kreis Donau-Ries sonntags geöffnet?

Schnell am Sonntagmorgen frische Semmeln oder Gebäck holen - das ist in einigen Orten rund um Donauwörth nicht möglich. Diese Bäcker haben Sonntags geöffnet.

Wer kennt es nicht: Man will zum spontanen Sonntagsbrunch mit der Familie schnell mal beim Bäcker ein paar frische Semmeln holen, braucht Brot oder ein paar Teilchen - das ist nicht überall rund um Donauwörth möglich. In manchen Orten gibt es gar keinen Bäcker, in anderen ist dieser sonntags geschlossen. Hier die Auflistung der Geschäfte, wo Sie auch sonntags etwas bekommen:

In Donauwörth gibt es insgesamt fünf Bäckereien, die auch am Sonntag geöffnet sind. Die erste, die ihre Tore öffnet, ist die Handwerksbäckerei Mack in der Sallingerstraße 13, geöffnet von 7 bis 17 Uhr. Neben den Ihle-Filialen Ihle Baker's in der Donaumeile (geöffnet von 7.30 bis 20 Uhr) und in der Reichsstraße (geöffnet von 7.30 bis 17 Uhr) ist außerdem Aroma Brot trifft Bohne in der Kaiser-Karl-Straße 2 von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Im Café Hummel in der Bahnhofsstraße 22 kann man von 12 bis 17 Uhr Kuchen kaufen, Gebäck gibt es hier dagegen nicht.

In Bäumenheim kann man sonntags zu zwei Bäckern gehen

Bei zwei Bäckern kann man in Bäumenheim sonntags die Brötchen holen: Einmal bei der Bäckerei/Konditorei Hierl in der Raiffeisenstraße 30, die von 7 bis 17 Uhr geöffnet ist, und bei der Landbäckerei Ihle, Bahnhofstraße 14, von 7.30 bis 11 Uhr.

Ähnlich sieht es in Mertingen aus: Hier kann man bei der Bäckerei Hierl in der Bahnhofstraße 2, von 7.30 bis 10.30 Uhr Gebäck holen, das Café/Bäckerei Hummel in der Hilaria-Lechner-Straße 12 ist von 7 bis 11 Uhr geöffnet.

Fünf verschiedene Bäcker sind in Rain auch sonntags geöffnet

Gleich fünf Anlaufstellen gibt es dagegen in Rain. Da gibt es einmal die Ihle-Filialen in der Neuburger Straße 23 (7.30 bis 17 Uhr) und in der Hauptstraße 11 (7 bis 11 Uhr). Bei Heckl's Backparadies in der Hauptstraße 24 gibt es von 7.30 bis 17 Uhr verschiedenes Backwerk zu kaufen, Aroma Brot trifft Bohne in der Hauptstraße 32 ist von 7.30 bis 17 Uhr geöffnet. Die Schiml Back GmbH, ebenfalls in der Hauptstraße, öffnet sonntags um 7.30 Uhr und schließt um 10.30 Uhr.

In Kaisheim gibt es den Sonntagsverkauf nur in der Backstube Wünsche im Gewerbepark 1, nämlich von 7.30 bis 10.30 Uhr; in Harburg verkauft Mayer's Backstube in der Grasstraße 1 von 7.30 bis 9.30 Uhr Semmeln, Brezen und Gebäck. In Wemding öffnet die Bäckerei Ihle, Bahnhofstraße 47, sonntags von 8 bis 11 Uhr.

Dagegen gibt es in Monheim wiederum zwei Bäcker, die Sonntags für ihre Kunden öffnen: Den Gottfried-Bäck in der Donauwörther Straße 9, geöffnet von 8 bis 10 Uhr, und Aroma trifft Bohne, Neuburger Straße 3, geöffnet von 8 bis 17 Uhr.

Ein Bäcker, der im südlichen Landkreis Donau-Ries auch sonntags geöffnet hat, fehlt? Schreiben Sie uns eine Mail mit den Öffnungszeiten an redaktion@donauwoerther-zeitung.de.