Zeuge klärt dreiste Unfallflucht

Ein Zeuge hat am Montag in Donauwörth einen Autofahrer dabei beobachtet, wie er einen anderen Wagen touchierte und sich dann vom Unfallort entfernte. Nach Angaben der Polizei passierte dies um 15 Uhr auf dem Parkplatz eines Kaufhauses in der Schodererstraße. Der Fahrer eines Mercedes aus dem Landkreis Dillingen wollte neben einem ordnungsgemäß abgestellten Fahrzeug einparken - und prallte gegen dieses. Es entstand ein Schaden von mindestens 2000 Euro. Der Unfallfahrer stieg aus und begutachtete den Schaden an dem von ihm angefahrenen Mercedes mit WER-Zulassung. Im Anschluss stieg er wieder in seinen Wagen ein, parkte diesen um und verließ die Unfallstelle zu Fuß. Eine Polizeistreife konnte den 76-Jährigen im Verlauf des Tages an dessen Wohnanschrift im Nachbarlandkreis antreffen. Dort stand ebenfalls dessen beschädigtes Auto. Der Rentner wurde wegen Verdachts auf Unfallflucht angezeigt. (AZ)