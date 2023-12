Zwei Autos prallen in Donauwörth zusammen: 6000 Euro Schaden

Ein Fahranfänger reagiert zu spät und verursacht in Donauwörth einen Unfall. Es entsteht Blechschaden.

Zwei Autos sind am Mittwoch in Donauwörth zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 18-Jähriger gegen 12.15 Uhr mit einem Anhängergespann von der Umkehr in die Eichgasse einbiegen. In dieser Straße stand allerdings ein Lkw, der den Weg blockierte. Eine vorausfahrende 34-Jährige mit ihrem Pkw musste daher bis zum Stillstand abbremsen.

Der junge Mann erkannte den Bremsvorgang des Autos vor ihm zu spät und prallte in das Heck des Wagens. Beide Beteiligte blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 6000 Euro. (AZ)

