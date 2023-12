Druisheim

vor 18 Min.

Liegen die Pläne für den Mertinger Windpark auf Eis?

Plus Ob die Windräder tatsächlich im Wald aufgestellt werden, ist fraglich. Mertingens Bürgermeister Meggle schwebt für die Finanzierung eine bestimmte Idee vor.

Von Helmut Bissinger Artikel anhören Shape

Ob sich im Waldgebiet westlich von Druisheim in einem Windpark einmal bis zu sechs Windräder drehen, ist fraglich. Im Moment liegt der mögliche Standort auf Eis, wie Mertingens Bürgermeister Veit Meggle bei einer Informationsveranstaltung in Druisheim bestätigte. Die Bewohner des Mertinger Ortsteils hatten eine Aufklärungsversammlung gefordert, nachdem der Unmut über das Projekt immer größer geworden war.

Längst sei nicht sicher, ob Windräder im Bereich des Möglichen liegen, erklärte Meggle, der gemeinsam mit Kämmerer Jörg Baumgärtner auflistete, wie es zu den Überlegungen gekommen sei. Man sei in Mertingen hinsichtlich der Energiewende schon sehr weit. Demnächst würden wohl auch die Dächer kommunaler Einrichtungen mit Photovoltaik-Flächen belegt werden, kündigte der Bürgermeister an. Da sei es normal, dass man sich auch mit der Windkraft als Energiequelle beschäftige, „zumal uns Landwirte darauf angesprochen haben, weil der Flächenverbrauch hierfür geringer ist als für Freiflächen-Photovoltaik“. Man sei in die Prüfungsphase eingestiegen, weil es gute Gründe gebe, Strom mit Windkraft zu erzeugen. Im Gemeinderat sei man sich aber einig, dass man nicht mit einem Planer zusammenarbeiten wolle, der später gleichzeitig Gesellschafter der Betreiberfirma sein könnte. „Wir wollen auf dem Fahrersitz bleiben“, formulierte es Meggle flapsig.

