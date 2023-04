Unbekannter pumpt 500 Liter Diesel aus Laster-Gespann ab

Das Fahrzeug war während der Ruhezeit des Kraftfahrers auf dem Parkplatz an der B 25 in Höhe Ebermergen abgestellt.

Ein oder mehrere Unbekannte haben aus einem Lkw-Gespann 500 Liter Dieselkraftstoff abgezapft. Das teilt die Polizei mit. Die Täter waren in der Zeit zwischen Mittwoch, 23 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, zugange. Der Lastzug war auf dem Parkplatz neben der Bundesstraße 25, Höhe Ebermergen, in Richtung Nördlingen geparkt. Beim Losfahren nach der Ruhezeit bemerkte der 46-jährige Berufskraftfahrer aus Niedersachsen, dass die Tankanzeige Reserve anzeigte. Es stellte sich heraus, dass aus dem versperrten Tank des 40-Tonners Treibstoff abgepumpt worden war. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 850 Euro. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf einen besonders schweren Fall des Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug wurde eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)