Einbruch in Dorfladen in Fünfstetten: Diebe erbeuten Bargeld

Einbrecher sind in den Dorfladen in Fünfstetten eingedrungen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Einbrecher haben den Dorfladen in Fünfstetten heimgesucht. Die Täter erbeuteten unter anderem Bargeld.

Der Einbruch geschah nach Auskunft der Polizei in der Nacht auf Montag. Entdeckt wurde das Ganze, als das Personal um 6 Uhr zur Arbeit erschien. Die Unbekannten hatten gewaltsam eine Nebentür aufgehebelt, um in das Gebäude zu gelangen. In diesem öffneten die Täter auch die verschlossene Tür zum Büro. In diesem erbeuteten sie Bargeld und diverse Gegenstände im Gesamtwert von rund 5500 Euro.

Hinzu kommt der Sachschaden, den die Einbrecher an den Türen angerichtet haben. Dieser dürften den Verantwortlichen des Dorfladens zufolge ebenfalls nicht unerheblich sein. Ob die Eindringlinge sich auch im Laden "bedienten", also Ware mitnahmen, war zunächst unklar.

Die Polizei sicherte Spuren und bittet um Hinweise. Diese nimmt die Inspektion Donauwörth entgegen. Telefon: 0906/706670. (AZ, wwi)