Fünfstetten

vor 49 Min.

Fünfstetten bleibt trotz großer Projekte schuldenfrei

Auf dem Gelände der ehemaligen Kläranlage in Fünfstetten wird derzeit eine Anlage gebaut, in der das sogenannte Mischwasser behandelt werden kann.

Plus Der Haushalt der Gemeinde Fünfstetten für 2023 enthält drei größere Maßnahmen. Warum die kleine Kommune diese finanziell recht locker stemmen kann.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Gleich drei größere Projekte packt die Gemeinde Fünfstetten in diesem Jahr an. Die mit Abstand größte Maßnahme läuft auf dem Gelände der ehemaligen Kläranlage. Die Erneuerung einer Straße und die Sanierung der Mehrzweckhalle verschlingen ebenfalls einiges Geld. Aus zwei Gründen kann sich die kleine Kommune aber dies alles und noch ein bisschen mehr ganz gut leisten. Der Gemeinderat hat nun einstimmig den Haushalt für 2023 verabschiedet.

Das Abwasser aus der Gemeinde Fünfstetten wird inzwischen in das Klärwerk des Zweckverbands "Mittlere Wörnitz" nahe Rudelstetten gepumpt. Für das sogenannte Mischwasser, das bei starkem Regen anfällt und nicht auf die genannte Weise gereinigt werden kann, werden die bisherigen Klärbecken umgebaut, um diese als Mischwasserbehandlungsanlage nutzen zu können. In dieser werden die Wassermassen erst in einem Regenüberlaufbecken gesammelt und dann über einen Retentionsbodenfilter, in dem Schilf wächst, in die Schwalb geleitet. 1,64 Millionen Euro müssen dafür investiert werden. Die Kommune erhält dafür eine hohe staatliche Förderung: 1,15 Millionen Euro. Dieser Betrag wird laut Bürgermeister Josef Bickelbacher jedoch wohl erst in den kommenden Jahren überwiesen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen