Motorradfahrer rutscht bei Starkregen in Rechtskurve nahe Fünfstetten weg

Der 23-Jährige hat Glück im Unglück. Doch seine Maschine ist nicht mehr fahrbereit.

Heftiger Starkregen zog am Samstag einem Motorradfahrer bildlich gesprochen "den Boden unter den Füßen weg". Nach Angaben der Polizei war der 23-Jährige gegen 17 Uhr mit seiner Maschine auf der Staatsstraße 2214 bei Fünfstetten unterwegs, als ein Regenguss niederging. Dadurch verlor er in einer Rechtskurve auf Höhe Asbacherhof die Kontrolle über sein Krad und rutsche nach links in den angrenzenden Acker. Der Motorradfahrer hatte Glück im Unglück und blieb bei dem Sturz unverletzt. Sein Fahrzeug war allerdings nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Neben dem vorsorglich alarmierten Rettungsdienst waren auch die Feuerwehren aus Nussbühl-Heidmersbrunn und Otting mit circa 20 Kameraden und Kameradinnen vor Ort. (AZ)