Neues Fahrzeug für Feuerwehr kostet über halbe Million Euro

Der Gemeinderat beschließt: Die Freiwillige Feuerwehr Fünfstetten bekommt ein neues Fahrzeug. Bis dieses in Betrieb geht, wird es aber noch eine Weile dauern.

Die Freiwillige Feuerwehr Fünfstetten verfügt über ein neues, modernes Gerätehaus. Der Fuhrpark in diesem ist allerdings alt. Das soll sich nun ändern: Der Gemeinderat hat beschlossen, ein neues Fahrzeug anzuschaffen. Bis dieses im Feuerwehrhaus steht, wird aber noch einige Zeit vergehen.

Das aktuelle Löschgruppenfahrzeug (LF 8) der Fünfstettener Wehr hat stolze 35 Jahre auf dem Buckel. Deshalb gab es laut Bürgermeister Josef Bickelbacher schön länger Überlegungen für eine Ersatzbeschaffung. Nach dem Bau des Feuerwehrhauses gehe man das Projekt nun an. Vertreter der Kommune und der Wehr schauten sich Fahrzeuge verschiedener Hersteller an. Der Weg führte nach Hainsfarth, Löpsingen und in die Nähe von München. Man sei zu der Erkenntnis gelangt, ein Löschgruppenfahrzeug vom Typ LF 10 wäre passend.

Das neue Feuerwehrfahrzeug wird wohl über 500.000 Euro kosten

Kommandant Wolfgang Nigel berichtete im Gemeinderat von den Terminen, die stattgefunden hatten. Die Ratsmitglieder befürworteten einstimmig den Kauf eines solchen Fahrzeugs. Es sei nach aktuellem Stand mit Kosten in Höhe von etwa 550.000 Euro zu rechnen, berichtet Bickelbacher. Zunächst müsse die Gemeinde bei der Regierung von Schwaben einen Förderantrag stellen. Von staatlicher Seite werde wohl ein Zuschuss in Höhe von etwa 110.000 Euro fließen. Den Rest muss die Kommune aufbringen.

Wegen der hohen Summe muss eine Ausschreibung erfolgen, die ein Planungsbüro betreut. Sei dann der Auftrag vergeben, so der Bürgermeister, werde es angesichts der Lieferzeiten möglicherweise bis 2026 dauern, ehe das LF 10 in Betrieb genommen wird.