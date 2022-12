Fanclub Red Wood Cats spendet für Kinder und Flutopfer

Der FC-Bayern-Fanclub überreicht Spenden für einen kranken Buben, einen Wunschbaum und die Flutopfer im Ahrtal.

Der Vorstand des FC-Bayern-München-Fanclubs Red Wood Cats aus Otting hat bei seiner Weihnachtsfeier in der Mehrzweckhalle in Fünfstetten, zwei Spenden von jeweils 500 Euro übergeben. Das Geld ging zum einen an die Wirtsleute Christine und Armin Schnabel aus Donauwörth, die sich für Kinder einsetzen, die es im Leben nicht einfach haben. Im Gasthof steht ein Weihnachtswunschbaum, mit dem Kindern zu Weihnachten ganz persönliche Wünsche erfüllt werden sollen. Die zweite Spende ging an Nadim Jeha. Der kleine Bub aus Wemding ist an einem bösartigen Tumor erkrankt. Die Spende soll die Familie bei künftigen Therapien und Fahrten unterstützen.

Die Wirtsleute Christine und Armin Schnabel bekamen für ihre Wunschbaum-Aktion 500 Euro vom Fanclub Red Wood Cats. Foto: Alfred Leinfelder

Eine Tombola und eine Versteigerung (unter anderem eines mit Original-Autogrammen versehenen Trikots des FC Bayern) unter den rund 300 Gästen brachte einen Erlös von rund 5500 Euro. Das Geld ist für die Flutopfer im Ahrtal bestimmt, welche der Fanclub bereits mehrmals unterstützt hat. (AZ)