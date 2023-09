Fünfstetten

11:49 Uhr

Wie Biber das Kläranlagen-Projekt in Fünfstetten teurer machen

Plus Die Kosten für den Umbau der früheren Kläranlage in Fünfstetten steigen. Ein Grund dafür sind Aktivitäten der Nagetiere an der Schwalb.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Der Umbau der ehemaligen Kläranlage in Fünfstetten wird durch unvorhergesehene Ereignisse teurer als geplant. Verantwortlich dafür sind auch Biber.

Auf dem Gelände an der Fünfstettener Umgehungsstraße wird seit Monaten gearbeitet. Die Kläranlage dort ist außer Betrieb, da seit 2022 das Abwasser aus der Gemeinde über eine Druckleitung ins Klärwerk des Zweckverbands "Mittlere Wörnitz" nach Rudelstetten gepumpt wird. Zu dem Gesamtvorhaben gehört auch der Umbau des bisherigen Klärwerks in Fünfstetten. Die Gemeinde muss eine Anlage errichten, in der das Wasser gereinigt wird, das nach starken Niederschlägen in die Kanalisation gelangt und über die reguläre Leitung nicht weggeschafft werden kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen