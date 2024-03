Fußball-Bayernliga

vor 50 Min.

TSV Rain: Das sind die Faktoren für den Erfolg

Geschlossen im Team zum Sieg: So wie zuletzt gegen den FC Pipinsried will der TSV Rain auch gegen Gundelfingen punkten.

Plus Der TSV Rain gewann in der Bayernliga zuletzt zweimal. Trainer Bulik nennt die Gründe dafür. Gegen den FC Gundelfingen sollen erneut Punkte her.

Von Fabian Kapfer

Die Bayernliga-Spielzeit hätte für die Fußballer des TSV Rain im Jahr 2024 nicht besser starten können. Zwei Spiele, zwei Siege und null Gegentore stehen bei den Tillystädtern zu Buche. Vor dem anstehenden Heimspiel am Samstag (Anpfiff 14 Uhr) gegen den FC Gundelfingen hofft Trainer David Bulik auf eine Fortsetzung der kleinen Erfolgsserie. Zumal der nächste Kontrahent gerade die genau entgegengesetzte Entwicklung erlebt: Gundelfingen verlor die letzten drei Spiele ohne einen eigenen Treffer zu erzielen. Der Rainer Cheftrainer erklärt, wie er erneut siegen will und warum es derzeit beim TSV in der Defensive gut läuft.

Die defensive Stabilität ist derzeit der Trumpf der Rainer. Ein Gegentor gab es in den vergangenen fünf Spielen. Das fiel bei der 0:1-Niederlage gegen den FC Ismaning Mitte November. Die anderen vier Spiele gewann Rain alle zu null. Dafür gibt es Lob vom Trainer: "Wir arbeiten im Kollektiv sehr gut gegen den Ball. Da haben wir derzeit eigentlich nur einen Innenverteidiger mit Benito Alisanovic. Eugen Belousow ist eigentlich Außenverteidiger und Jannik Schuster muss gerade auf der Sechs spielen. Trotzdem funktioniert es echt gut, obwohl wir viel umbauen mussten." Zu den Ausfällen gehören derzeit Routinier Fabian Triebel, der ebenso beruflich bedingt passen muss wie Dominik Schröder. Daniel Biermann fehlt auch weiterhin mit dem Verdacht auf einen Bänderriss.

