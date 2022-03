Hochkarätiger Neuzugang für den SV Wörnitzstein-Berg

Plus Der Bezirksligist hat bald einen spielenden Co-Trainer. Dieser kickt derzeit höherklassig. Mit Chefcoach Bernd Taglieber stand er einst gemeinsam auf dem Platz.

Der SV Wörnitzstein-Berg hat eine wichtige Baustelle zur neuen Saison geschlossen. Der Fußball-Bezirksligist besetzt den Co-Trainer Posten neu, dafür konnte ein aktueller Regionalligaspieler gewonnen werden.