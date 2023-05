Fußball-Nachlese

Keine großen Emotionen in Donaumünster

Der SV Donaumünster-Erlingshofen (hier im Spiel gegen Wemding mit Marco Ritter, in Weiß) muss nächste Saison in der Kreisklasse antreten.

Plus Der SV Donaumünster-Erlingshofen steigt aus der Kreisliga ab. Wie der Trainer die verpatzte Saison erklärt.

Große Emotionen gab es nach dem endgültigen Abstieg des SV Donaumünster-Erlingshofen am Sonntag nicht. "Ich habe es nach dem Spiel gegen Buchdorf schon gesagt, dass es für uns wohl nicht mehr machbar ist. Da stand das für uns schon relativ fest, dass es runtergeht", sagt Trainer Jürgen Sorg.

Nach dem 1:1 (1:0)-Unentschieden gegen den FSV Reimlingen, bei dem die Gäste in der Nachspielzeit den Ausgleich gegen Donaumünster erzielten, steht nun auch rechnerisch der Abstieg in die Kreisklasse fest. Der Rückstand auf die rettenden Plätze sei letztlich einfach zu groß gewesen, resümiert Sorg. "Wenn du in der ganzen Saison drei Spiele gewinnst und am Ende der Runde drei Siege in Folge und Schützenhilfe von den anderen brauchst, um drin zu bleiben, dann ist das einfach zu viel", so der Trainer.

