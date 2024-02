Fußball

vor 33 Min.

Termine, Daten, Fakten zur Frühjahrsrunde im Fußball

Plus Bei der Halbzeittagung des Fußballkreises Donau bespricht Bezirksspielleiter Lingg die kommenden Termine und Neuigkeiten. Und es geht um den neuen Kreisspielleiter.

Von Klaus Jais

Zur Online-Halbzeittagung des Fußballkreises Donau fanden sich insgesamt 62 Teilnehmende vor ihren Bildschirmen ein. Geleitet wurde die Besprechung von Bezirksspielleiter Matthias Lingg, der die drei Spielleiter Fatih Kayan, Daniel Scheble und Thomas Strobel den Kreisvorsitzenden Josef Wiedemann und die Vereinsvertreter begrüßte und die Tagesordnung vorstellte.

Bezüglich der noch offenen Nachholspiele bat Lingg die Vereine um Abstimmung untereinander für die erforderliche Neuansetzung. In der Kreisliga sind die am 26. November ausgefallenen Spiele FSV Reimlingen – SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf und SG FSV Buchdorf/Daiting – FC Maihingen noch nicht terminiert. Und in der B-Klasse Nord sind gar zehn Spiele noch ohne neuen Termin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen