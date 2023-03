Gempfing

vor 16 Min.

Achim Bogdahn erzählt in Gempfing, wie skurril das Leben ist

Plus Mit der Lesung des BR-Moderators Achim Bogdhan wird das Nordschwäbische Literaturfestival in Gempfing eröffnet. Sein Buch "Unter den Wolken" wirft den Blick auf kleine, köstliche, alltägliche Begebenheiten.

Von Barbara Würmseher

Es gibt grundsätzlich zwei sehr gegensätzliche Arten, das Leben zu betrachten: Entweder man ärgert sich über die Misslichkeiten, die einem begegnen, oder man gewinnt ihnen eine heitere Seite ab. Wirklich ändern kann man ohnehin nicht, was da gerade um einen herum passiert, weshalb also nicht eine positive Sicht auf die Dinge wählen? Der Radiomoderator und Autor Achim Bogdahn versteht sich meisterlich auf diese zweite Variante. Ihm ist es gegeben, unangenehme Seiten des Lebens mit einem Augenzwinkern zu bewerten und sie so zu erzählen, dass sie ein Lachen ins Gesicht zaubern.

