100 Piloten aus neun Nationen zeigen ihre Shows auf dem Flugplatz Genderkingen

Plus Am Freitag und Samstag gibt es wieder "Horizon Airmeet" in Genderkingen. Tausende von Zuschauern werden zu den Shows erwartet. Was heuer besonders ist.

Von Barbara Würmseher

Das Horizon Airmeet geht in die 15. Runde. Seit 2009 lockt das große Flugspektakel jedes Jahr im August Tausende von Besucher auf den Rudolph-Grenzebach-Flugplatz nach Genderkingen. Mittlerweile ist die Veranstaltung weltweit bekannt und gilt als eine der beliebtesten ihrer Art in Europa. Von der Mischung aus Flugshow von Modellflugzeugen und manntragenden Flugzeugen lassen sich immer wieder Fans begeistern, aber auch viele Familien kommen, um einen spannenden Tag zu erleben. Die Firma Horizon Hobby hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Hobby Modellsport und den Flugsport im Allgemeinen zu bewerben. Heuer findet das Ereignis vom Freitag, 11. August (10 bis 20.30 Uhr), bis Samstag, 12. August (10 bis 23 Uhr), statt.

Airmeet in Genderkingen: Am Freitag beginnen die Flugshows um 10 Uhr

Airmeet beginnt am Freitag mit einer Neuerung: Zum ersten Mal ist ein "Manufacturers Day" - ein Tag der Hersteller - geboten, an dem auch Firmen die Möglichkeit haben, Piloten und Flugzeuge zu präsentieren. Von 10 bis 18 Uhr gibt es Nonstop-Flugvorführungen der bekanntesten Modellbaufirmen aus Europa. Und von 18 bis 20.30 Uhr sind Flugvorführungen und Trainingsflüge der manntragenden Flugzeuge zu sehen. Am Samstag gibt es eine durchgängige Flugshow mit Spitzenpiloten aus ganz Europa. Richtig spektakulär wird es dann wieder bei der Nachtshow von 20.30 bis 22.30 Uhr, die von Musik und pyrotechnischen Effekten begleitet wird.

