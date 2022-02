Automatenknacker am Bahnhaltepunkt Genderkingen

Am Bahnhaltepunkt Genderkingen haben Unbekannte versucht, den Fahrkartenautomaten aufzubrechen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte haben in der Nacht auf Montag versucht, den Fahrkartenautomaten an der Bahnhaltestelle Genderkingen aufzubrechen. Nach Angaben der Bundespolizei wollten die Täter das Gerät mit technischen Hilfsmitteln knacken. Dabei gingen sie mit brachialer Gewalt vor. Es entstand hoher Sachschaden. Die Bundespolizei-Inspektion Augsburg ermittelt in dem Fall und bittet Zeugen, die an dem Haltepunkt etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden. Telefon: 0821 34356-0. (AZ)