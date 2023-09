Genderkingen

Die "Schlagerpiloten" heben mit dem Flugzeug in Genderkingen ab

Die "Schlagerpiloten" Stefan Peters und Kevin Marx gingen mit dem echten Piloten Wolfgang Erben (Mitte) in die Luft.

Plus Die "Schlagerpiloten" halten sich für TV-Dreharbeiten am Flugplatz in Genderkingen auf. Selbst fliegen dürfen die Sänger nicht.

Auf dem Flugplatz in Genderkingen brennt die Sonne vom Himmel, als zwei Männer das Flugfeld betreten. Bei den „Schlagerpiloten“ handelt es sich um Stefan Peters (bürgerlich: Pössnicker) und Kevin Marx. Sie sind wie gewohnt in strahlend weiße US-Navy-Piloten-Uniformen gekleidet. Doch selbst fliegen, das dürfen sie gar nicht.

Unter dem Motto „Die Schlagerpiloten lernen fliegen“ dreht " ARD Brisant", ein Boulevard-Magazin des Fernsehsenders, einen Beitrag über das Sängerduo. Dieses macht seit 2018 gemeinsam Musik und hat bereits drei Alben in die Top 3 der deutschen Albumcharts gebracht. Mit dem aktuellen Album "Rio" geht es sogar ganz nach oben auf Platz 1.

