Genderkingen

11:17 Uhr

Prügelei in Unterkunft beschäftigt die Polizei

In einer Unterkunft in Genderkingen ist es zu einer Prügelei gekommen.

In einer Unterkunft in Genderkingen hat es in der Nacht auf Sonntag eine Prügelei gegeben. Diese hat die Polizei beschäftigt. Nach ersten Erkenntnissen gerieten zwei Zimmergenossen gegen Mitternacht aneinander Der 24-Jährige schlug laut Polizei dem 27-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Mitbewohner trennten die Streithähne bis zum Eintreffen der Gesetzeshüter. Die ermitteln nun wegen des Verdachts der Körperverletzung. Der 27-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Den Beamten gelang es, die Situation vor Ort zu beruhigen. (AZ)

