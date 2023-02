Tumulte bei Party nach Faschingsumzug in Genderkingen

Bedrohung mit abgebrochener Flasche, Attacke mit Messer und viele Beleidigungen: Betrunkene machen in Genderkingen mächtig Ärger.

Nach dem Faschingsumzug in Genderkingen ist es am Samstagabend bei der Party im Bereich der Gaststätte Zoll zu mehreren Auseinandersetzungen und tumultartigen Szenen gekommen. In einem Fall war ein Messer im Spiel. Der Polizei fiel "ein teils erheblicher Alkoholkonsum von einem nicht unbeachtlichen Teil der Faschingsgäste" auf. Dieser sei einhergegangen "mit einer teilweisen völligen Respektlosigkeit gegenüber den Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes sowie den Polizeibeamten".

Während des Umzugs fielen aus Sicht der Polizei nur zwei Personen negativ auf. Diese stellen sich vor den Streifenwagen und verhinderten ein Weiterfahren. Weiter wurden die beiden Beamten mehrmals als "Bullenschweine" beleidigt. Die Streife sprach einen Platzverweis aus und zeigten das Duo an.

Mann bedroht Sicherheitsdienst bei Party in Genderkingen mit abgebrochenem Flaschenhals

Nach dem Faschingsumzug füllte sich die Partyzone zügig. Eines fiel der Polizei dabei auf: Ein Großteil des Publikums, bei dem es sich überwiegend um jüngere Erwachsene gehandelt habe, sei zum Teil auffällig stark betrunken gewesen. Die Inspektion Rain dazu: "So verwunderte es nicht, dass die Stimmung einiger Gäste in Aggressivität überschwappte." Gegen 19.30 Uhr habe es eine "äußerst brenzligen Situation" zwischen einem Gast und einem Sicherheitsdienstmitarbeiter gegeben. Der Security-Mann beobachtete einen Streit zwischen zwei Besuchern. Den Unruhestifter brachten die Sicherheitsleute vom Festgelände. Dabei nahm der 22-Jährige aus dem südlichen Donau-Ries-Kreis eine Flasche in die Hand, schlug sie auf den Boden und bedrohte mit dem messerscharfen Flaschenhals den Mitarbeiter. Den werde er abstechen, so der Betrunkene, der den Mann auch beleidigte. Ein weiterer Gast wurde durch den Vorfall verletzt. Ob dies durch herumfliegende Glassplitter oder ein aktives Handeln des Aggressors hervorgerufen wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Gegen 20.30 Uhr ereignete sich eine Auseinandersetzung an der Theke einer Bar. Ein Gast war gerade dabei, sich ein Getränk zu bestellen, wobei sich ein bislang Unbekannter von hinten durchzudrängeln versuchte. Diesen bat der 46-Jährige um Geduld, worauf er unvermittelt von einer weiteren Person zu Boden gerissen wurde. Im Anschluss daran schlugen insgesamt drei Unbekannte mit den Fäusten auf ihn ein. Der Geschädigte erlitt nicht unerhebliche Verletzungen im Bereich der Nase und des rechten Auges. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Partygast in Genderkingen zieht ein Messer und bedroht seinen Kontrahenten

Um 23 Uhr kam es auf dem Partygelände zu einer Bedrohung mit einem Messer. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wurde auf einen zunächst verbalen Streit zweier Besucher aufmerksam. Im weiteren Verlauf zog einer der beiden Männer ein Messer und bedrohte seinen Kontrahenten. Der Security-Mitarbeiter ging dazwischen. Er nahm bei der Aktion einen Schnitt an der linken Hand wahr. Dieser blieb dank eines Lederhandschuhs, den der Ordner trug, ohne gesundheitliche Folgen. Hätte der Mann den Handschuh nicht getragen, wäre laut Polizei eine massive Schnittverletzung die Folge gewesen.

Jetzt ging es aber erst richtig los. Den Gesetzeshütern zufolge rotteten sich etwa 20 Personen zusammen, was der Täter ausnutzte und flüchtete. "Ausgehend von dieser Gruppe kam es im weiteren Verlauf zu einer größeren Schlägerei vor dem Festgelände", berichtet die Polizei. Nur mit massivem Einsatz habe die Menge beruhigt und auseinandergehalten werden können. Die Polizisten seien wiederholt beleidigt worden. Ein Hauptaggressor, ein 21-Jähriger aus Rain, sollte aus der Menschenmenge isoliert werden, "was leider nur mittels unmittelbarem Zwang umgesetzt werden konnte". Auch von ihm fielen Beleidigungen (zum Beispiel "Hurensöhne"). Als die Beamten den Mann zu einem Streifenwagen brachten, spuckte er einem Polizisten ins Gesicht.

Gruppe solidarisiert sich in Genderkingen mit einem Festgenommenen

Der Rest der Gruppe habe sich mit dem Festgenommenen solidarisiert und versucht, zu ihm vorzudringen: "Nur durch massiven Polizeieinsatz konnte dies verhindert werden." Insgesamt waren neun Streifenbesatzungen vor Ort. In der Rainer Inspektion gingen die Beleidigungen und Spuckattacken durch den 21-Jährigen weiter. Den Rest der Nacht musste er im Arrest im Polizeipräsidium Augsburg verbringen. Ein Polizist wurde hierbei leicht verletzt.

Die Lage vor Ort habe anschließend glücklicherweise befriedet werden können, so die Polizei: "Bis zum Ende der Veranstaltung gab es keine weiteren Vorkommnisse mehr, wobei auf die zahlreichen zusätzlichen Platzverweise und Personalienfeststellungen nicht im Detail eingegangen wird." Insgesamt sei es bedauerlich, dass ein kleiner Teil der vielen Gäste das gute Gesamtbild verzerre. (wwi, AZ)