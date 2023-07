Unbekannter fährt Bagger an: 8000 Euro Schaden

Beim Klärwerk in Genderkingen fährt jemand einen geparkten Bagger an und macht sich aus dem Staub.

Wegen Erdarbeiten war ein Bagger über das Wochenende am Klärwerk in Genderkingen abgestellt gewesen, als er von einem Unbekannten abgefahren wurde. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 8000 Euro. Laut Polizei ließen die Spuren in Form von Lackspuren an dem beschädigten Bagger darauf schließen, dass es sich bei dem Verursacher um den Fahrer eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs handelte. Die Polizei Rain hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich unter der Nummer 09090/70070 zu melden. (AZ)