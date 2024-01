Hallenfußball

16:07 Uhr

Erst im Finale ist für den TSV Wemding Schluss

Plus Die Gastgeber müssen sich beim Mitternachtsturnier dem TSV Nördlingen beugen - das Endspiel hat es in sich. Auch am ersten Turniertag gewinnt ein Rieser Team.

Von Stephanie Anton Artikel anhören Shape

Fast wäre den Fußballern des TSV Wemding der Triumph in eigener Halle gelungen, doch am Ende machte ihnen der TSV Nördlingen einen Strich durch die Rechnung. Beim zweiten Mitternachtsturniertag der Wallfahrtstädter mussten sie sich erst im Finale geschlagen geben. Dabei hatte das Team zunächst noch wacker mitgehalten und gar den 1:1-Ausgleich erzielt.

Trotz der Finalniederlage konnte Florian Veit aus dem Organisationsteam des TSV Wemding und Spielführer der ersten Mannschaft zufrieden auf das Turnierwochenende blicken. "Es hat organisatorisch alles gut geklappt", stellte er fest. Insbesondere die jeweils mehr als 200 Zuschauer freuten den 25-Jährigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen