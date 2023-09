TSV Bäumenheim startet mit Außenseiterchance ins "Heimspiel"

Die Handballer des TSV Bäumenheim gehen in ihr erstes Bezirksoberliga-Spiel. Zu Gast ist ein hochfavorisiertes Team. Und die Partie weist eine weitere Besonderheit auf.

An diesem Wochenende beginnt für die Handballmannschaften in Bayern die Hallensaison 2023/24. Für die Handballabteilung des TSV Bäumenheim sind in diesem Spieljahr sieben Mannschaften im Spielbetrieb, zwei Herrenmannschaften, die Frauen, weibliche C-Jugend, D-, E- und F-Jugend. Bei den Frauen wurde der Saisonauftakt verschoben, da vom Gegner TSV Weißenhorn eine Spielverlegung beantragt wurde.

Somit eröffnet nur die erste Herrenmannschaft als Aufsteiger in die Bezirksoberliga mit einem die Saison. Eigentlich mit einem Heimspiel, doch aufgrund der Sperrung der eigenen Schmutterhalle muss auf benachbarte Sporthallen ausgewichen werden. Markus Bügelsteiber war hier federführend für die TSV-Handballer. Ihm gelang es, die meisten Heimspiele in die Neudegger Halle in Donauwörth zu verlegen. Je einmal müssen die Herren und die Frauen ein Heimspiel in der Sporthalle in Rain austragen.

TSV Bäumenheim startet gegen den Landesliga-Absteiger aus Haunstetten

Zum Auftakt treffen die Bäumenheimer am Samstag um 19.30 Uhr gleich auf einen der Top-Favoriten. Die zweite Mannschaft des TSV Haunstetten ist 2022 aus der Landesliga Süd abgestiegen, sie wird mit Macht den Wiederaufstieg anstreben. Die Haunstetter sind neben Gundelfingen und Lauingen/Wittislingen wohl die heißesten Anwärter auf die vordersten Plätze. Bei den Bäumenheimern hat Trainer Tarek Tayeh diese Saison keine Unterstützung, nachdem Dennis Michalke aus persönlichen Gründen als Trainer zurückgetreten ist. Die Bäumenheimer Mannschaft ist im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert. Zum Auftakt steht noch hinter Lukas Hurle und Yannik Scherer ein Fragezeichen, die noch an Verletzungen laborieren. Gegen Haunstetten gehen die Bäumenheimer sicher als Außenseiter an den Start. Doch man darf gespannt sein, wie sich die Mannschaft gegen den Favoriten präsentieren wird. Die Schmuttertaler rechnen wieder auf ihre Fans, die hoffentlich auch in der Neudegger Halle für Heimspielatmosphäre sorgen werden. (AZ)