Harburg

11:55 Uhr

Brand im Märker-Werk in Harburg sorgt für Einsatz der Feuerwehr

Auf dem Gelände des Märker-Werks in Harburg hat es am Dienstagmorgen gebrannt.

Plus In einer Halle auf dem Gelände des Märker-Werks in Harburg geraten Abfälle in Brand. Bei den Löscharbeiten kommen Baumaschinen zum Einsatz.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Ein Schwelbrand in einer Halle auf dem Gelände des Märker-Werks in Harburg hat am Dienstagmorgen für einen Feuerwehr-Einsatz gesorgt. Den Kräften gelang es nach Auskunft von Kreisbrandrat Rudolf Mieling relativ schnell, das Problem in den Griff zu bekommen.

In dem betroffenen Bauwerk werden verschiedene Abfallstoffe angeliefert und geschreddert, um als Brennstoff in der Zementherstellung verwendet zu werden. Mieling berichtet, es habe in den frühen Morgenstunden im Bereich der Anlieferungsmulde stark zu rauchen begonnen. Was die Ursache dafür war, sei "schwer zu sagen". Es habe sich "irgendwie Wärme entwickelt", die offenbar zu einer Selbstentzündung geführt habe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen