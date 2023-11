Harburg

17:30 Uhr

Häuser-Abriss in Harburg: Weitere Straße in der Altstadt gesperrt

Der Bagger steht bereit, damit er gleich am Dienstag loslegen und das Gebäude abtragen kann.

Plus Im Zentrum von Harburg werden zwei Gebäude abgerissen. Das Vorhaben bringt eine Sperrung der Schlossstraße mit sich.

Von Helen Geyer

Wer am Montagvormittag in Harburg am Rathaus vorbei und die Schlossstraße hinauf wollte, kam nicht weit. Ein großer Baucontainer steht dort und versperrt Fußgängern und Autos den Weg. Wer kurz stehen blieb, konnte brechendes Holz oder das Klirren von Glasscheiben hören.

Gelegentlich polterte es laut, wenn einer der Arbeiter die herausgebrochenen Fensterrahmen oder andere Materialien aus dem Inneren der Häuser in den Container warf. Am Nachmittag rückte dann der Bagger an, der ab Dienstag die Häuser der Schlossstraße 3 und 5 abreißen wird. Dieses Unterfangen wird für die nächsten Tage erhebliche Einschränkungen mit sich bringen. Bürgermeister Christoph Schmidt gibt einen Ausblick, wie es mit der Fläche weitergehen soll.

