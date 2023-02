Lastwagen auf B25 bei Harburg schneller als erlaubt

Auf der B25 bei Harburg erwischt die Polizei einen Lkw-Fahrer, der zu schnell unterwegs ist.

Eine Streife der Polizei hat auf der B25 bei Harburg einen Lkw-Fahrer erwischt, der zu schnell unterwegs war. Der 50-Jährige überschritt am Montag gegen 18 Uhr mit seinem Lastwagen auf der Bundesstraße die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern um 50 Prozent, hatte also 90 km/h auf dem Tacho. Da sich der Wohnsitz des Fahrers in Polen befindet, musste er vor Ort eine Sicherheitsleistung von 200 Euro entrichten. (AZ)

