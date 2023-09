Harburg

Nach Gutachten: Weg frei für AWV-Deponie in Heroldingen

Plus Sobald die Genehmigung vorliegt, kann der AWV den Steinbruch Badersberg in Heroldingen als Deponie für Erdaushub nutzen. Ein Gutachten beruhigt letzte Bedenken.

Von Helen Geyer

Der Steinbruch Badersberg in Heroldingen kann als Deponie für Erdaushub verwendet werden. In der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses gab der Harburger Stadtrat grünes Licht. Vor etwa vier Jahren wendete sich der Abfallwirtschaftsverband Nordschwaben (AWV) mit einer entsprechenden Anfrage an die Stadt Harburg. Nun liegt auch ein wasserrechtliches Gutachten vor, das letzte Bedenken zum Vorhaben entkräftet.

Vor einem Jahr stand der Punkt zuletzt auf der Agenda bei der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses des Stadtrats, jetzt war es wieder Thema. Der Grund dafür war ein Gutachten zum Grundwasser. Bürgermeister Christoph Schmidt erklärt: "Das Vorhaben war 2022 beim Wasserwirtschaftsamt zur Prüfung." Es handle sich hierbei um ein "ganz normales Wasserrechtsverfahren".

