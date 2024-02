Harburg

vor 48 Min.

Stadt Harburg kauft Haus in der Altstadt für sozialen Wohnraum

Plus In der Harburger Altstadt sollen in einem leer stehenden Gebäude Sozialwohnungen entstehen. Wie die Kommune die Sanierung finanziell stemmen will.

Von Wolfgang Widemann

In der Harburger Altstadt stehen einige Häuser leer und sind mehr oder weniger dem Verfall preisgegeben. Um eines dieser Gebäude will sich nun die Stadt annehmen. Dies berichtet Bürgermeister Christoph Schmidt in der Serie der Bürgerversammlungen, die gerade läuft.

Die Kommune kaufte nach Auskunft von Schmidt Ende des vergangenen Jahres das Wohnhaus Nördlinger Straße 5. Die Stadt habe eine "einmalige Chance" genutzt und es zu einem "sehr günstigen Preis" bekommen. Das Bauwerk ist seit vielen Jahren unbewohnt und macht von außen einen recht heruntergekommenen Eindruck. Mehrere Fensterscheiben haben Löcher.

