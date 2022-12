Harburg

09:00 Uhr

Stadträte lehnen Tennis-Kleinfelder für TSV Harburg ab

Plus Die Tennisabteilung der TSV Harburg hätte gerne zwei Kleinfelder. Doch der zuständige Ausschuss des Stadtrats lehnt den Antrag ab.

Die Tennisanlage in Harburg bleibt vorerst, wie sie ist. Das beschloss der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Tourismus und Umwelt des Stadtrats. Dem Gremium lag ein Antrag der Tennisabteilung des TSV Harburg vor, der die Anlage gerne um zwei Kleinfelder erweitern würde. Diese, so der Vorschlag, könnten auf der Fläche neben dem Multifunktionsfeld entstehen. "Ich finde es schwierig", sagte Bürgermeister Christoph Schmidt nun in der Sitzung. Die Fläche werde vielfältig genutzt, etwa für die Zelte des Berufswegekompass oder als Zusatz-Parkplatz bei Veranstaltungen in der Wörnitzhalle. Außerdem könnte auf dem Areal in Zukunft ein Verkehrsübungsplatz entstehen.

