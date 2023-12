Täter brechen leeres Haus in Harburg auf und erbeuten - nichts

Das Anwesen steht auf einer Internet-Plattform zum Verkauf. Hat das die Unbekannten angelockt?

Unbekannte sind in ein unbewohntes Einfamilienhaus am Heidebogen in Harburg eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, gelangten die Täter über das aufgehebelte Badfenster im Erdgeschoss ins Haus, das zurzeit auf einer Internet-Plattform zum Verkauf angeboten wird. In dem leer stehenden Anwesen war für die Täter nichts zu erbeuten. Durch das Aufhebeln des Fensters entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum von 12. Dezember, 11 Uhr, bis 13. Dezember, 11 Uhr, eingegrenzt werden. Ob das Inserat zum Verkauf des Hauses im Internet die Aufmerksamkeit der Einbrecher erweckte, ist unklar. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Donauwörth in Verbindung zu setzen. Tel. 0906/706670. (AZ)