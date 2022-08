Ins Lechgebiet kommen wohl weitere Windräder – aber wie viele?

Plus Fällt die 10-H-Regel, könnten sich die Ereignisse überschlagen. Münster und Holzheim lassen daher Bauleitpläne erstellen, um die Planungshoheit zu behalten.

Fünf Windräder stehen seit Jahren deutlich wahrnehmbar um die Gemeinden Holzheim und Münster. Der Bau weiterer vier bis fünf im gemeinsamen Forstgebiet Brand wird zudem seit Längerem diskutiert. Doch nun zeichnet sich ein Szenario ab, das weit mehr als diese bislang gedachten insgesamt rund zehn Anlagen wahrscheinlich werden lässt.