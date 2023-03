Holzheim

19:00 Uhr

Wie die Holzheimer Firma Unsinn energieautark werden will

Plus Unabhängig bei Strom und Wärme – das ist das Ziel der Firma Unsinn. Und es ist zum Greifen nahe. Neue technische Anlagen finden den Weg in die Produktion.

Von Barbara Wild

Bis 2035 müssen deutsche Unternehmen CO 2 -frei sein – so sieht es das neue Bundesgesetz der Ampelkoalition vor. Während diese Jahreszahl in vielen Chefbüros zu massivem Handlungsdruck führt, können die Verantwortlichen bei der Firma Unsinn in Holzheim ziemlich entspannt bleiben. Rein rechnerisch erzeugt das Unternehmen, das sich auf die Produktion individueller Fahrzeuganhänger spezialisiert hat, schon heute mehr Energie aus erneuerbaren Quellen als es verbraucht. Und Unsinn hat ein großes Ziel: "Wir wollen wirklich energieautark werden", formuliert es Geschäftsführer Gunnar Bregler.

