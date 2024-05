Schon wieder brennt ein Traktor in der Gemeinde Huisheim

Bei der Feldarbeit gerät am Dienstag bei Huisheim ein Schlepper in Brand. Vier Feuerwehren sind im Einsatz.

Zum zweiten Mal innerhalb von gut zwei Wochen ist in der Gemeinde Huisheim ein Traktor während der Feldarbeit in Brand geraten. Dieses Mal erwischte es einen Landwirt, der auf einem Feld bei Huisheim tätig war. Erneut waren vier Feuerwehren im Einsatz.

Die Freiwillige Feuerwehr Huisheim war nach Auskunft von Kommandant Peter Bobinger am Dienstag gegen 16.30 Uhr gerade damit beschäftigt, den Maibaum im Dorf aufzustellen, als der Alarm einging. Der Stamm sei schräg in der Luft gehangen. Alle Kräfte, die in dieser Situation abkömmlich waren, seien zum Brandort geeilt. Der befand sich westlich von Huisheim unweit des Ortsausgangs in Richtung Bühl.

Feuerwehren aus Huisheim, Gosheim, Mündling und Wemding im Einsatz

Dort war ein 58-Jähriger mit dem Traktor samt Egge auf dem Acker unterwegs. Die Zugmaschine begann der Polizei zufolge plötzlich zu rauchen. Der Fahrer versuchte noch, die Flammen zu löschen, was aber nicht gelang. Bis die Feuerwehren aus Huisheim, Gosheim, Mündling und Wemding mit insgesamt 65 Helfern eintrafen, stand der Schlepper bereits in Vollbrand. Löschwasser war laut Bobinger dank eines nahen Baches ausreichend vorhanden. Die Polizei nimmt an, dass der Brand an dem älteren Traktor durch einen technischen Defekt entstand.

Mitte April wurde ein Bulldog nahe Gosheim durch einen Brand komplett zerstört. (wwi, AZ)