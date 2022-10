Opfelfahrer nötigt auf der B2 beim Itzing Autofahrerin über mehrere Kilometer

Über zwölf Kilometer lang soll ein Opelfahrer auf der B2 zwischen Itzing und Mittelfranken eine 30-Jährige genötigt und ausgebremst haben. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Ein Fall von krasser Nötigung im Straßenverkehr beschäftigt die Polizeibeamten in Treuchtlingen und Donauwörth. Bereits am Mittwochnachmittag zwischen 16.30 und 17.30 Uhr hat wohl der Fahrer eines blauen Opel Vectra auf der B2 zwischen dem Monheimer Ortsteil Itzing und der Landkreisgrenze nach Mittelfranken eine 30-jährige Frau aus dem südlichen Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen massiv bedrängt. Sie hatte bei der Polizei angegeben, dass ihr der Opelfahrer über eine längere Stecke mehrfach bis auf wenige Meter an die hintere Stoßstange auffuhr.

Nötigung auf der B2: Opelfahrer bremst anderes Auto bis zum Stillstand aus

Doch damit nicht genug. Nach über zwölf Kilometern Fahrt habe der Opelfahrer ihren grauen Audi A5 überholt und habe sie mitten auf der B2 auf Höhe Büttelbronn (Langenaltheim) bis zum Stillstand ausgebremst.

Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen für den Vorfall. Explizit wird nach dem Fahrer oder der Fahrerin eines weißen Lieferwagen gesucht, der sich direkt hinter den beiden Fahrzeugen befunden haben soll. Auch andere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Donauwörth (Telefon 0906/706670) oder Treuchtlingen (Telefon 09142/96440) zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch