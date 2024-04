15-Jährige prallt bei Unfall mit Roller gegen ein Auto

Eine Jugendliche ist am Samstag in Kaisheim verunglückt. Der Unfall geht noch glimpflich ab.

In der Neuhofstraße in Kaisheim hat am Samstagnachmittag eine Jugendliche, die mit einem Roller in Richtung Hauptstraße unterwegs war, einen Unfall gebaut. Die 15-Jährige geriet in einer Kurve aufgrund eines Fahrfehlers auf die Gegenspur und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw.

Der Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung des Opfers. Dieses erlitt nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Jugendliche ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 2000 Euro. (AZ)